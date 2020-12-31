Tarım ve Orman Müdür Gümüş, hibe paketin detaylarını açıkladı İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş: “Bakanlığımızın yüzde 50 hibe desteklerini kaçırmayın”

Tarım ve Orman Bakanlığımızca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, hibe desteği sağlanacak konularla yaptığı açıklamada; “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi kapsamında Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması yatırımları, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları, Hayvansal ve Bitkisel Orjinli Gübre İşleme, Yenilenebilir Enerji tesisi yapımına Yönelik Yatırımlara yüzde 50 hibe desteği sağlanacaktır. Program kapsamında yeni tesis başvurularında, 1 milyon 500 bin TL, tamamlama başvurularında 1 milyon TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 750 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacaktır. Başvurular 6 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları için yeni yatırım, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapılabilir” dedi.

Müdürü Ender Muhammed Gümüş, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yatırım Konuları; Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri kapsamında Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması (Meyve ve sebzelerin işlenmesi, süt işleme, et işleme, mısır kurutma, baharat ve bitki çayları, süt toplama tesisi, çelik silo, soğuk hava deposu, araç üstü frigofrik kasa veya soğutma tankı), Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik silo,soğuk hava deposu), Tarımsal Sabit Yatırımlar; ahır, ağıl, meyve hasat makineleri gölgeleme, sisleme, don ve dolu önleme makine ekipmanları, boylama ve paketleme tesisi, kanatlı kesimhanesi, örtü altı tesisler (0,5 10 dekar arası), sulama sistemi (kapama meyve bahçesi ve sebze,tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için en fazla 10 dekara kadar), Balya makinesi, silaj makinesi, çiftlik gübresi depolama işleme ve dağıtma sistemi, süt soğutma tankı, süt sağım sistemi, yem karma, yem kırma/ezme, yemlik ve suluk, padok sistemleri, kaba yem deposu, Kültür Mantarı ve Yenilenebilir Enerji Tesisleri ile ilgili olmalıdır. Diğer yatırım konuları Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar (en az 30 en fazla 500 boş kovan ve arıcılık makine ekipmanları) , Bilişim sistemleri ve eğitimi, El sanatları ve katma değerli ürünler, İpek böceği yetiştiriciliği (Dut bahçelerinin kurulumu ve toplu beslenme evi), Su ürünleri yetiştiriciliği, Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları (Elektrikli traktör, taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi ve silaj paketleme makinesi), Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları (Tıbbi ve aromatik bitkilerin havalandırılması, kurutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için tesis inşası ve ekipman satın alınması). Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımlarında Hibe tutarı alt limiti 10 bin TL, üst limiti 250 bin TL’dir. Başvurular 20 Şubat 2021 tarihine kadar yapılmalıdır. Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30 Kasım 2021’dir. Yatırım yeri mülkiyeti başvuru sahibine ait olmalı veya Kamu tüzel kişilerinden tahsis/irtifak tesis edilmiş olmalıdır. Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıt yaptıran, Tarım BAĞKUR’u bulunan çiftçiler ve kırsal alanda yaşayan gerçek kişiler başvuru yapabilir. Kollektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.”

Konu ile ilgili teknik destek ve bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimine başvurabileceğini belirten İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, hazırlanacak projelerin Eskişehir adına şimdiden hayırlı olmasını diledi.

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