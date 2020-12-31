ESOGÜ, 2020 yılın özetini çekilen görüntü ile anlattı “Şimdi yeni bir hikâye yazma zamanı: hoş geldin 2021”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yeni yılı anlamlı bir video kliple kutladı.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından hazırlanan yeni yıl videosunda 2020 yılında yaşanan doğal afetler, iklim krizi ve Korona virüs pandemisi gibi pek çok olaya ilişkin görüntüler yer alırken geçtiğimiz yılın bir özeti de sunuldu.

Barry McGuire’ın “Eve of Destruction (Yıkımın Arifesindeyiz)” isimli şarkısının eşlik ettiği videoda umutla başlayan 2020, ardından yaşanan felaketler, insanın umudunu hiç yitirmeden alışmaya çalıştığı “yeni normal” hayat ve nihayetinde 2021 yılına dair temenniler anlatıldı. İnsanlığın bugüne kadar sebep olduğu ekolojik yıkımı ve savaşları sorgulaması gerektiği fikri üzerine kurulan video çalışması “Şimdi Yeni Bir Hikaye Yazma Zamanı” başlığı ile paylaşıldı.

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