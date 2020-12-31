Eskişehir’de yılbaşı önceki trafik denetimleri Jandarma, 4’ü adli yoklama kaçağı olmak üzere 5 kişiyi yakaladı, 44 araç hakkında toplam 29 bin 256 lira idari cezası uyguladı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesi trafikte geniş kapsamlı yaptığı aramada, 4’u adli yoklama kaçağı olmak üzere 5 kişi yakalanırken, 44 araç hakkında toplam 29 bin 256 lira idari cezası uyguladı.

Aktarılan bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi, yılbaşı öncesi 30 Aralık 2020 Çarşamba günü icra edilen Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 2 bin 320 şahıs sorgulanmış olup, aranan 4’ü adli yoklama kaçağı olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

Ayrıca faaliyete esasında 879 araç ve 28 servis aracı kontrol edildi. Kontrolde 44 araç hakkında toplam 29 bin 256 idari para cezası uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.

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