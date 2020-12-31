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Eskişehir’de yılbaşı önceki trafik denetimleri Jandarma, 4’ü adli yoklama kaçağı olmak üzere 5 kişiyi yakaladı, 44 araç hakkında toplam 29 bin 256 lira idari cezası uyguladı

İHA

Eskişehir’de yılbaşı önceki trafik denetimleri Jandarma, 4’ü adli yoklama kaçağı olmak üzere 5 kişiyi yakaladı, 44 araç hakkında toplam 29 bin 256 lira idari cezası uyguladı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesi trafikte geniş kapsamlı yaptığı aramada, 4’u adli yoklama kaçağı olmak üzere 5 kişi yakalanırken, 44 araç hakkında toplam 29 bin 256 lira idari cezası uyguladı.
Aktarılan bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi, yılbaşı öncesi 30 Aralık 2020 Çarşamba günü icra edilen Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 2 bin 320 şahıs sorgulanmış olup, aranan 4’ü adli yoklama kaçağı olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.
Ayrıca faaliyete esasında 879 araç ve 28 servis aracı kontrol edildi. Kontrolde 44 araç hakkında toplam 29 bin 256 idari para cezası uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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