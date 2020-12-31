Eskişehir´deki baskınlarda sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan 65 kişi yakalandı



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokağa çıkma yasağını ihlal ederek bir apartman ile dernekte kumar oynarken yakalanan 65 kişiye koronavirüs tedbirleri ve kumar oynama suçundan toplam 284 bin 375 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi´ndeki bir apartman dairesi ile Odunpazarı ilçesine bağlı Hacıalibey Mahallesi´ndeki bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle apartman dairesi ve derneğe yapılan baskınlarda 65 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlik tespiti yapılan 65 kişiye, koronavirüs tedbirlerini sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 284 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-12-31 23:48:37



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