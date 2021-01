Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni gerçekleştirildi

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni küresel salgın nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ersoy, Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran ve ödül kazanan projeleri açıklamak ve konuşmalarını yapmak üzere TOVAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağlam’ın yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı, öğrenci ve Özsoy ailesi katıldı.

Prof. Dr. Yahya Özsoy’un aramızdan ayrılışının her yıl dönümünde yapılan ve bu yıl yaşanan küresel salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen toplantıların ve ödül töreninin amacı hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:



"Prof. Dr. Erdal: “Proje üreten gençler hocamızın anısını yaşatmak amacıyla ödüllendiriliyor”

“Hem değerli bilim insanı Özsoy’un eğitim alanındaki hizmetlerini anmak hem de başta öğretmen adayı öğrenciler ve diğer yükseköğrenim öğrencileri olmak üzere topluma hizmeti amaçlayan her çevreden toplum gönüllülerini desteklemek amacıyla pek çok çalışma yapılıyor. Bu anlayışla üniversitelerde okutulan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje üreten gençler hocamızın anısını yaşatmak amacıyla ödüllendiriliyor. Bu toplantılar, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı’nın desteği, Özel Eğitim Bölümü’nün çaba ve emekleri ile Özsoy Ailesi’nin katkılarıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla emeği geçen herkesi çabalarından ve çalışmalarından dolayı kutluyorum.”

TOVAK Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri kapsamında bu yıl 13’üncüsü verilen ödüller “Hizmet Ödülü” ile “Özel Ödüller” alanında sahiplerini buldu. Hizmet ödülü Özsoy Ailesi tarafından, özel ödüller de her yıla özgü olarak farklı kişi ve kurumlar tarafından karşılanıyor. Sonuç olarak yapılan değerlendirmelerde bu yıl bir proje Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmeti ödülü, bir proje Prof. Dr. Tahir Özgü özel ödülü, bir proje de Özel Eğitimciler Derneği Eskişehir Şubesi özel ödülü için uygun bulundu.

Verilen ödül kategorileri ise şu şekilde:

“Engelsiz Dershane” adlı 27 no’lu projeye TOVAK Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2020 Prof. Dr. Tahir Özgü Özel Ödülü .

“Bedenimi Seviyorum” adlı 30 no’lu projeye TOVAK Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2020 Özder Eskişehir Şubesi Özel Ödülü .

“Evim Okulum” adlı 17 no’lu projeye TOVAK Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya Özsoy 2020 Toplum Hizmetleri Ödülü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.