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Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor Çocukların sosyal medyadaki yeni gözdesi Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve eğitimci Serkan Can Zengin: “Ücretsiz kaliteli eğitimi tüm çocuklarımıza armağan ediyoruz”

İHA

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor Çocukların sosyal medyadaki yeni gözdesi Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve eğitimci Serkan Can Zengin: “Ücretsiz kaliteli eğitimi tüm çocuklarımıza armağan ediyoruz”

Eskişehir’de sosyal medya üzerinden kurulduktan sonra Türkiye’de ailelerin tercih ettiği ‘Anaçağ TV’ yayınladıkları videolarla, pandemi sürecinde çocukların daha kaliteli zaman geçirmesini sağlarken, eğitici videoları ile ailelerin yardımına koştu.
Korona virüs (Covıd19) tedbirleri kapsamında günlerini evde geçiren çocukların sosyal medyada izledikleri bir çok video gelişimleri olumsuz etkiliyor. Özellikle anaokulu ve ilkokul düzeyinde ki çocukların izledikleri videolar bilinçaltında olumsuz davranışların kodlanmasına neden oluyor. Eskişehir’de Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve eğitimci Serkan Can Zengin tarafından sosyal medya üzerinden kurulan ‘Anaçağ TV’ ailelerin yardımına koştu. Youtube bulunan kanalda anaokulu ve ilkokul düzeyinde ki çocuklara yönelik uygulamalı videolar yükleniyor. Videolar sayesinde Türkiye genelinde evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocuklar ücretsiz eğitim alıyor. Çocukları hem eğlendiren hem de eğiten videolar da İngilizce, Fransızca, matematik, fen ve doğa, farkındalık, dil etkinlikleri, yaşamsal beceriler, geri dönüşüm, bilim ve deney, bedensel koordinasyon, ritim, hikaye, drama, dans gibi dersler ve etkinlikler yer alıyor.
Kurulan ‘Anaçağ TV’ hakkında konuşan Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve eğitimci Serkan Can Zengin, 10 yaş altının videolardan yararlanacağını söyledi.
“Ücretsiz kaliteli eğitimi tüm çocuklarımıza armağan ediyoruz”
Çocukların bu süreçte kaliteli zaman geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Zengin, “Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinde biz eğitimcilere önemli bir görev düştüğünü düşünüyoruz. Aslında bu görev eğitimi eşit hale getirmek ve herkesin ulaşabileceği bir hale getirmekti. Bu yüzden bir proje başlattık. Bu proje içinde yaklaşık 1112 tane dersin olduğu, İngilizce ve Fransızca dil etkinliği, okuma ve yazmaya hazırlık, çizim etkinlikleri gibi birçok dersin olduğu, Türkiye’deki 10 yaş altı tüm herkesin ücretsiz şekilde ulaşabileceği bir platform kurduk. Bu platformu kısa bir süre önce tüm Türkiye’deki çocuklara ücretsiz olarak yayına başlattık. İlk baştaki tepkiler gayet güzel oldu. Öğrencilerin izledikleriyle alakalı tüm Türkiye’de bulunan velilerden mesajlar ve yorumlar almaya başladık. Bu bize heyecan verdi ve sistemi geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza başladık. Bu projenin artık bizim tüm Türkiye’deki çocuklara armağan edeceğimiz ve devam ettireceğimiz bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Hazırlanan videoların yapımcılığını üstlenen Ersen Çırak ise, çocukların güvenli internet kullanmasının önemine değindi.
Yapılan proje hakkında konuşan Çırak, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Şöyle değerlendirmek lazım, online eğitimcilik konusunda Youtube önemli bir hizmet sundu tüm dünyada. Pandemi öncesi ve sonrası olarak ayırdığımızda devletimiz eba sistemi ile çok büyük bir katkı sağladı. Fakat tamamlayıcı bir takım ögeleri ve çocukların dijital olarak 7 gün 24 saat ulaşabildikleri bir platform olarak Youtube çıkıyor karşımıza. Buradaki bir diğer kavram ise güvenli internet kullanımıdır. ‘Coppa Yasaları’ ile Amerika’da yasalaşan bu konu ülkemizde de Youtube’un ofis açmasıyla interneti çocuklarımız için daha güvenli bir ortam haline getirdi. Bu noktadan sonra artık çocuklara kaliteli ve güvenli bir içerik sunmak gerekiyor. Bunu bir kurum çatısı altında ve eğitim sektöründeki bir okulla birlikte yapmak ve aynı şekilde bunu teknik olarak, kurgu dili olarak çocuklarımızın anlayabileceği pedagojik bir video içerisinde sunmak bizim için çok önemli. Bunlardan dolayı ortak bir projeye imza attık.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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