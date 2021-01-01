Eskişehir'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

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Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da içeren yaklaşık 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Dün saat 21.00´da başlayıp pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama nedeniyle Eskişehir´de vatandaşlar evlerinde kaldı. 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise kentin çeşitli bölgelerinde kurduğu uygulama noktalarında denetimlerine devam ederken, durdurulan araç sürücülerinin izin belgeleri kontrol ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2021-01-01 13:59:45



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