Hindi üreticisi yılbaşıyla birlikte nefes aldı

Korona virüs sürecinde işleri düşen hindi üreticileri yılbaşında yapılan satışlarla derin bir nefes aldı.

Yılbaşında Eskişehirliler hindi alımına yoğun ilgi gösterdi. Fiyatları 150200 lira arasında değişen hindilerin çoğu satıldı. Pandemi nedeniyle işleri düşen hindi üreticileri de yılbaşıyla birlikte adeta nefes aldı.

Konuyla ilgili konuşan hindi satıcısı Mehmet Arat, satışlardan memnun olduğunu söyledi. Arat, “Bu yılbaşı umduğumuzdan daha iyi geçti. Geçtiğimiz senelere göre düşük ama yine de Allah’a çok şükür satış yaptık. Virüsün bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Hindilerimizi kilosuna göre 15200 lira arasında sattık. Talep umduğumuzdan fazla oldu ama dediğim gibi önceki yıllara göre işlerimiz düştü” diye konuştu.

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