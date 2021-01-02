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Eskişehir’de binaların duvarları karalama defterine döndü Eline sprey boyayı alan duvarları kirletiyor

İHA

Eskişehir’de binaların duvarları karalama defterine döndü Eline sprey boyayı alan duvarları kirletiyor

Üniversite kenti olarak bilenen Eskişehir’in ara sokaklarında bulunan duvarlar, gelişigüzel çizilen resim ve yazılarla çirkin görüntüler oluşturuyor.
Genellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı Bağlar Mahallesi ara sokakları olmak üzere, Eskişehir’de birçok cadde ve sokakta bulunan duvarlar, adeta yazı tahtasına döndü. Apartman girişleri, garaj kapıları ve neredeyse evlerin camlarına ulaşan bu kötü görüntüler, bina sahiplerinin tepkisine neden oluyor. Duyarsız vatandaşlar tarafından sprey boyalarla yapılan rastgele çizimler ve anlamsız yazılar, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Gün geçtikçe yoğunluğu artan çirkin görüntülere karşı vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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