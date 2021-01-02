Eskişehir´de bahçeden çalınan 'Zeytin'i, hayvanları koruma ekipleri buldu

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de bir evin bahçesinden çalınan `Zeytin´ isimli köpek, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince bulundu. Köpeği çalan şüpheli Alper A., gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde yaşayan Atiye B.´nin `Zeytin´ isimli köpeği, evinin bahçesinden çalındı. Atiye B.´nin ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda köpeği çalan kişinin Alper A. olduğu belirlendi. Köpek, Yeşiltepe Mahallesi´nde bulunurken, Alper A. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Zeytin ise, sahibine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-01-02 13:48:19



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