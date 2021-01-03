Emniyet kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında harekete geçerek sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında ilan ettiği 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokak hayvanlarını çaresiz bırakmadı. Ekipler, kısıtlamalarda yalnız kalan sokak hayvanlarına nefes oldu.

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