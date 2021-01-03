Başkan Bozkurt’tan emekli olan personellere plaket

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2020 yılında emekliye ayrılan belediye personellerine plaket ve hediye takdim etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye personellerinden emekliliğe ayrılan Hasan Toprak, Mehmet Ezce, Eyüp Tay ve Cafer Çelik’e ilçeye yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şahsı ve ilçe adına teşekkür ederek plaket ve hediye takdim etti. Başkan Bozkurt, emekli olan belediye personellerinin ilçeye ve belediyeye önemli hizmet ve emeklerinin olduğunu belirterek, "Hem şahsım hem de İnönü halkı adına sizlere teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Tabi çalışma hayatı yoğundur. Ailenize fazla zaman ayıramadığınız zamanlar olmuştur. Şimdi yeni bir hayatın başlangıcındasınız. Hem ailenize hem de sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Emeklilik hayatınızın ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu geçirmenizi diliyorum" dedi.

Emekliliğe ayrılan İnönü Belediyesi personelleri plaket ve hediyelerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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