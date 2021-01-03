Tarım için bir araya geldiler

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ile bir araya geldi. Toplantıda ilçe tarımı ve üreticilere yönelik projeler ele alındı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın kentteki bürokrat ve oda yöneticileri ile temaslarına devam ediyor. Başkan Ataç son olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan’ı makamında ağırladı. Buluşmada kent tarımı masaya yatırılırken, ilçede faaliyet gösteren üreticilere yönelik çalışma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



“Müjdeli haberleri hep birlikte duyuracağız”

Toplantı hakkında bir değerlendirmede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, “Ahmet Ataç Başkanımızı ziyaret etmekten şahsım ve kurumum adına mutluluk duydum. Başkanımızın tarıma verdiği desteklerin yanı sıra gerçekleştireceği destekleri, İnşallah yakın zamanda çiftçilerimiz ile paylaşmış olacağız. Tepebaşı ilçemizde tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimize müjdeli haberleri hep birlikte duyuracağız. Bakanlığımızın desteklerinin, çiftçilerimize aktarılması noktasındaki sıkıntılarımızın çözüm noktasında, belediyemizin desteklerini dinlemekten de mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.



“Destekler çok memnun edici”

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Üreticiye devamlı destek olunmasını istiyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüzün ve Tepebaşı Belediyemizin destekleri çok memnun edici. Biran önce hayata geçirilmesi gereken çalışmalar var. Üreticilerimiz pandemi döneminde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu açıdan Ahmet Ataç Başkanımıza ve Muhammed Gümüş müdürümüze teşekkür ederim” dedi.



“Üreticimiz için iyi haberler çıkacak”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise Tepebaşı’nın üretim adına önemli bir bölge olduğuna dikkat çekerek, “Günümüz Türkiye’sinde tarım alanlarının korunması çok önemli. Zaten pandemide insanlar olarak doğaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anladık. Genç ve atak bir müdür olarak Gümüş’ün görevini çok sevdiğini anladım ve buna çok sevindim. Süleyman Buluşan ile de zaten yıllardır birlikteyiz. Böyle üçlü bir iş birliğinden üreticimiz için iyi haberler çıkacağından da eminim. Çünkü Tepebaşı, üretim adına çok önemli bir bölge ve kıymetini iyi bilmemiz lazım” diye konuştu.

Başkan Ataç’ın Müdür Gümüş’e “Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir” kitabını armağan ettiği buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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