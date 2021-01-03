Boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Odunpazarı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerine devam ediyor. Boş kalan sokaklarda yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından beslendi. Şefkatle yürütülen hayvan besleme çalışmasına, Çevre, Doğa ve Hayvanlar Koruma Polisi ile Yerel Hayvan Koruma Görevlileri de katıldı. Ayrıca sokak hayvanları için kapı önlerine 1 kap su ve 1 kap mama bırakılabileceği hatırlatıldı.

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