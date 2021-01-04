Sokağa çıkma yasağında sevimli patiler unutulmadı Kırsalda yaşayan sokak hayvanları beslendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ve bazı hayvanseverler tarafından, sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında kırsalda yaşayan sokak hayvanları beslendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları unutulmadı. DKMP Eskişehir ekipleri ve bazı gönüllü hayvanseverler tarafından özellikle kırsalda yaşayan sokak hayvanlarının aç kalmaması için besleme faaliyetleri yapıldı. Seyitgazi İlçesi, Akpınar, Sakintepe, Yıldıztepe, Muttalip mahalleleri başta olmak üzere kent civarındaki çeşitli noktalara mama ve çeşitli yiyecekler bırakıldı.

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