Eskişehirli şair-yazar Mustafa Özçelik, ‘Yunus Emre’ eseriyle büyük ödüle layık görüldü

Eskişehirli şairyazar Mustafa Özçelik; 12’nci Edebiyat Festivali’nde, ‘Anadolu’nun Gönül Dili Yunus Emre’ adlı eseriyle büyük ödüle layık görüldü ve kendisine ödül beratı verildi.

Türkiye’nin uluslararası nitelikte en köklü edebiyat festivali olan ‘Uluslararası İstanbul Şiir ve 12’nci Edebiyat Festivali’nin bu yılki konusu; ‘2021 Yunus Emre yılı’ olması dolayısıyla ‘Yunus Emre’ oldu. Dört gün süren oturumlarda konuşmacılar, ‘Yunus Emre’ konusunda tebliğler sundular. Etkinlikte geleneksel hale gelen edebiyat ödülleri de açıklandı. Deneme büyük ödülüne; ‘Anadolu’nun Gönül Dili Yunus Emre’ adlı eseriyle, Eskişehirli şairyazar Mustafa Özçelik ödüle layık görüldü.

Özellikle ‘Yunus Emre’ konulu çalışmalarıyla tanınan Eskişehirli şairyazar Mustafa Özçelik konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Eskişehir’in sembol değerleri olan Battal Gazi ve Nasreddin Hoca ile de ilgili eserlerim bulunmaktadır. ‘Yunus Emre’ ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış eselerim ise şunlardır: Yunus Emre, Bizim Yunus, Anadolu’nun Ulu Irmağı Yunus Emre, Yunus Emre’nin Dostları, Yunus Emre Menkıbeleridir’’ dedi.

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