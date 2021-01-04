Yağış azlığının tarıma etkileri Sıkıntıyı en az hasarla çıkabilmek için suyun verimli kullanılması gerekiyor İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş" "Kuru tarım alanlarındaki hububat çıkışlarında zayıflama var" DSİ 3.Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Erdem Gürergene; "Su stoku tarımsal açıdan istenilen seviyede değil" "Sulama sahası dışında kalan alanlarda su kısıtlaması uygulamasına gidilebilir"

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, son 3 ayı kapsayan dönemdeki yağış azlığı nedeni ile kuru tarım alanlarındaki hububat çıkışlarında zayıflama olduğunu belirterek, "Şu ana kadar tarım açısından olumsuz seyreden iklimsel olayların devamı halinde bu durumdan en az hasarla çıkabilmek için suyun verimli kullanılması gerekiyor” dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarım paydaşı kurum üyeleri ve kuruluş temsilcileri katılımıyla “Tarımsal Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş başkanlık etti. Tarımsal kuraklıkla mücadele faaliyetleriyle tarım sektörünü etkileyen diğer afetlerle mücadelenin tamamlayıcı nitelikte yürütülmesine öncelik verileceğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Bu konunun ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması için toplumun bütün bireyleri, sivil toplum kuruluşları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, katkı ve katılımının esas olması gerekiyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dönemde yağış azlığı nedeni ile kuru tarım alanlarımızda hububat çıkışlarında zayıflama oldu. Şu ana kadar tarım açısından olumsuz seyreden iklimsel olayların devamı halinde bu durumdan en az hasarla çıkabilmek için suyun verimli kullanılması gerekiyor” dedi.



Su stoku tarımsal açıdan istenilen seviyede değil

DSİ 3.Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Erdem Gürergene ise barajlardaki su stokunun yıldan yıla azalış gösterdiğini ve bu yıl yağış azalmasına bağlı olarak su stokunun tarımsal açıdan istenilen seviyede olmadığını ifade etti. Gürergene, sulama sahası dışında kalan alanlarda su kısıtlaması uygulamasına gidilebileceğini de belirterek sözlerine son verdi.

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