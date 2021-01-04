Kısıtlamayı ihlal eden 238 kişiye 749 bin 730 TL idari para cezası uygulandı

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Eskişehir’de korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan son sokağa çıkma kısıtlaması döneminde kurallara uymayan 238 kişiye toplamda 749 bin 730 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında; 28 Aralık4 Ocak tarihlerinde güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerince kısıtlamaya riayet etmedikleri belirlenen 238 kişiye toplamda 749 bin 730 TL idari para cezası verildi.

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