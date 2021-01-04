Kısıtlamalar kalktı, sokaklar yine sosyal mesafesiz kaldı Yılbaşı bileti için daha önce sosyal mesafesiz kuyruk oluşturan kalabalıklar bu defa da sonuçları öğrenmek ve çıkan amortileri almak için biriktiler

Yılbaşı nedeniyle ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Eskişehir'deki sokaklar yine dolmaya başlarken, birçok yerde oluşan kalabalıklarla sosyal mesafe kuralını hiçe sayıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, yılbaşı sebebiyle bu kısıtlama perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar devam etti. Kısıtlama sürecinde vatandaşların sokağa çıkmaması sonucunda sokak ve caddeler günlerdir sessizliğe bürünmüştü. Diğer yandan sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu olarak ise Türkiye’nin günlük Covid19 vaka sayısı 10 binin aşağı inerek herkesi hem sevindirdi hem de kısıtlamanın önemini bir kez daha hatırlattı. Ancak bu sabahtan itibaren ülke normale dönerken, Eskişehir’de yine virüsün tehlikesini unutup sosyal mesafesiz gezenler gözlemlendi. Kısıtlama günlerinde sessizliğin hâkim olduğu Hamamyolu'nda yan yana oturarak sohbet edenler ayrı dikkat çekti.

Ayrıca yılbaşı bileti için daha önce sosyal mesafesiz kuyruk oluşturan kalabalıkların ardından, bu defa da sonuçları öğrenmek ve çıkar amortileri almak isteyenlerin birikmesi duyarlı vatandaşları korkuttu. Yetkili kurumların denetimlerinin de eksik olduğu gözlemlenen bu bölgede yaşanan sosyal mesafesizliği, kıp kırmızı haritasından yavaş yavaş yeşile dönmekte olan Eskişehir’in geleceğini düşündürüyor.

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