Paletli iş makinesiyle define ararken yakalandılar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Seyitgazi ilçesinde 1´inci derece SİT alanında paletli iş makinesiyle define arayan 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin define aramak için, Konya, Ankara, Manisa, İstanbul ve Afyonkarahisar gibi farklı şehirlerinden bir araya geldikleri ortaya çıktı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi´nde define bulma amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan kontrollerde Seyircek mevkisinde, 1´inci derece tescilli arkeolojik SİT alanında paletli iş makinesiyle kaçak kazı yapan S.Ç., M.F., T.D., O.S., ve E.M. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin Konya, Ankara, Manisa, İstanbul ve Afyonkarahisar gibi farklı illerden define aramak için bir araya geldikleri ve iş makinesini de bölgeye çekiciyle getirdikleri ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin define bulma amacıyla SİT alanında 3 metre derinliğinde, 6 metre uzunluğunda ve 4 metre eninde çukur kazdıkları tespit edildi. Seyitgazi ilçesi Kırka Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı. Olayda kullandıkları çekici, otomobil ve paletli iş makinesine ise el konuldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-01-04 16:14:55



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