Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor: 0-2

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Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem-, Furgan, Bedirhan, Onurhan (Dk.45 Sholaja), Alimi, Tolga, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay (Dk.80 Onur Arı)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer-, Fethi, Tugay, Melih (Dk.85 Mihajlovic), Poepon (Dk. Hamza), Gökhan (Dk.45 Abdullayev), Oğuzhan, Da Silva, Alican (Dk.90 Muhammed), Burak.

GOLLER: Dk.62 Fethi, Dk.72 Hamza (Beypiliç Boluspor)

SARI KARTLAR: Melih, Tugay (Beypiliç Boluspor), Sholaja (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Tolga (Eskişehirspor)TFF 1'nci Ligi 17´nci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Beypiliç Boluspor´a 2-0 yenildi.

14´üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay´ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

44´üncü dakikada soldan Fethi´nin ortasına altıpas üzerinden yükselen Tugay´ın kafa vuruşu kaleci Ekrem´de kaldı.

62´nci dakikada Melih´in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Fethi´nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (0-1)

72´nci dakikada Melih´in soldan ortasında ceza sahasına gelen topu Hamza düzgün vuruşuyla gole çevirdi. (0-2)

83´üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Melih, kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Melih´in vuruşu az farkla auta çıktı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-01-04 18:03:24



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