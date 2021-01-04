Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor: 0-2

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem-, Furgan, Bedirhan, Onurhan (Dk.45 Sholaja), Alimi, Tolga, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay (Dk.80 Onur Arı)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer-, Fethi, Tugay, Melih (Dk.85 Mihajlovic), Poepon (Dk. Hamza), Gökhan (Dk.45 Abdullayev), Oğuzhan, Da Silva, Alican (Dk.90 Muhammed), Burak.
GOLLER: Dk.62 Fethi, Dk.72 Hamza (Beypiliç Boluspor)
SARI KARTLAR: Melih, Tugay (Beypiliç Boluspor), Sholaja (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Tolga (Eskişehirspor)TFF 1'nci Ligi 17´nci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Beypiliç Boluspor´a 2-0 yenildi.
14´üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay´ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.
44´üncü dakikada soldan Fethi´nin ortasına altıpas üzerinden yükselen Tugay´ın kafa vuruşu kaleci Ekrem´de kaldı.
62´nci dakikada Melih´in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Fethi´nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (0-1)
72´nci dakikada Melih´in soldan ortasında ceza sahasına gelen topu Hamza düzgün vuruşuyla gole çevirdi. (0-2)
83´üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Melih, kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Melih´in vuruşu az farkla auta çıktı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2021-01-04 18:03:24
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