Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçının ardından

Engin ÖZMEN Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) TFF 1'inci Lig 17´nci hafta karşılaşmasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Eskişehirspor´u 2-0 yenildi. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan, yeni yılın ilk maçında kazanmak için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, "Yeni yılın ilk maçını kazanmak için her türlü çalışmayı yaptık. Sadece kendi alt yapımızdan kurulu ilk 11 sonradan giren yine altyapı oyuncularımızla oynuyoruz. Çok erken kırımızı kart görünce, oyun planlarımız bozuldu. Biz geldiğimizden itibaren hiçbir hakem hakkında konuşmadık ama bugün gördüklerimizden sonra adalet dağıtıcı olacak insanların saha içerisinde ne kadar ikili davrandığını gördük. Saha kenarında 4'üncü hakeme itiraz ediyoruz faul oldu, taç oldu diyorum ama maalesef bizi dinlemiyor. O kadar iletişimsiz ve seviyesiz kurum haline gelmesi bizi üzüyor" şeklinde konuştu.

ERGİNER: ZORLU BİR PERİYODU BİTİRDİK

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer zor bir periyodu geride bıraktıklarını ve maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini kaydeden Erginer, "Zor bir periyodu bitirdik. İkinci yarı ilk maçını deplasmanda başlayacağız. İki maçı da kanarak istediğimiz 6 puanı aldık. Eskişehirspor maçına iyi de hazırlandık. Eskişehirspor´un durumu ortada, onlar içinde önemli bir maçtı. Galibiyetle ayrıldık, ikinci yarıya iyi hazırlanarak istenen Boluspor´u göstereceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-01-04 18:48:30



