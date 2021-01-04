Eskişehirspor'da İlhan Var ile yollar ayrıldı EsEs'te İlhan Var dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör İlhan Var ile yollar ayrıldı.

Eskişehirspor'da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör İlhan Var'a kesildi. Siyahkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Var ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. İlhan Var ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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