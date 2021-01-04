Eskişehirspor´da İlhan Var dönemi bitti

ESKİŞEHİR (DHA) Eskişehirspor´da teknik direktör İlhan Var´ın görevine son verildi. Yönetim, ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyururken, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmenin sonlandırıldığı belirtildi.
TFF 1´nci lig ekiplerinden Eskişehirspor´da teknik direktör İlhan Var dönemi bitti. Ekonomik dar boğazda olan kulüpte geçen ekim ayında göreve getirilen İlhan Var´ın, bugünkü Beypiliç Boluspor´a karşı alınan 2-0´lık mağlubiyetinin ardından görevine son verildiği açıklandı. Eskişehirspor´un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. İlhan Var ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."DHA-Spor Türkiye-Eskişehir
2021-01-04 21:06:33
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