Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor Gaziantep’ten gelip Eskişehir’de alanında tek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor Gaziantep’ten gelip Eskişehir’de alanında tek oldu

İHA

Kentte tek başına yüzyılın kültürünü yaşatıyor Gaziantep’ten gelip Eskişehir’de alanında tek oldu

Gaziantep’ten gelerek Eskişehir’de tezgâh açan ayakkabıcı İbrahim Aytaş, dedesinden öğrendiği geleneksel ayakkabı yapımıyla kentte tek olarak, Osmanlı kültürünün devam ettirmesine gayret ediyor.
Yaklaşık 1 yıl önce Gaziantep’ten Eskişehir’e gelen İbrahim Aytaş, dede mesleği olan geleneksel ayakkabı imalatıyla şehirde tek olma özelliği taşıyor. Aytaş, Osmanlı döneminde çok tercih edilen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı çarıkları üreterek, kenttekileri geçmişten kalan bir kültürü yaşatıyor. Genellikle vatandaşlar yaz aylarında bu çarıkları giymeye tercih ederken belediyeler, oyun grupları, folk dans grupları, dizi setlerinde kullanılmak üzere yıl boyunca bu ayakkabıları satın alıyorlar. Kentte tek çarıkçısı olarak bulunan İbrahim Aytaş, bu tip ayakkabıları saf deri ile yapıldığı için normal fabrika üretimi olan ayakkabılardan çok daha rahat giyinebildiği ifade ediyor. Eskişehir’de başka ayakkabıcılarda Osmanlı çarıkları yapılmadığı belirten Aytaş, kültürü yaşatmak adına çarık yapmayı öğrenmek için gelenlere “öğretmeye açığım” dedi.

“Bu ayakkabının özellikleri diğerlere benzemiyor”
Çarıkçı İbrahim Aytaş, kentte tek olarak yaptığı ayakkabı hakkında konuştu. Aytaş, “Bu Eskişehir’e sadece imal ediyorum. Aslında Gaziantep’te imal edilir. Benim için bu deneden kalma bir meslek olduğu için bir alışkanlıktır. Bunu da Eskişehir’de ben imal ediyorum. Eskişehir’de alıcıları; buradaki belediyeler alıyor. Foklar ekibi alıyor. Oyun grupları alıyor ve normal vatandaşlar da yaz günlerinde ayağın terletmesin, koku yapmasın diye alıyorlar. Bu ayakkabıların özellikleri; içi ile dışının komple deri olması ve Osmanlı döneme ait bir ayakkabıdır. Şuanda yapımı çok azdır. Bu ayakkabı ayağında ter, koku, kesinlikle mantar ve parmak arasında kaşıntı yapmaz. Çok sağlıklı bir ayakkabıdır” diye konuştu.

“Alan bir daha alıyor, fiyat da ucuz”
Osmanlı çarıkları yapan Aytaş bunun fiyatı normal ayakkabıdan daha ucuz olduğu ifade etti. Aytaş, “Bu ayakkabıların yapımında 120 gibi maliyeti var. 150 gibi satıyoruz. Kalitesine göre fiyatlar 120 ile 150 arasında değişiyor. Vatandaşlar bu ayakkabılar kullandıktan sonra çok memnun oluyorlar. Sonra da arkadaşlarına, eşine, dostuna ve çevresine götürüyor. Gelip alıyorlar sürekli. Eskişehir’de gayet güzel ilgi görüyor. Bende satışlardan memnunum” dedi.

“Öğretmeye açığız”
Osmanlı çarıkçısı İbrahim Aytaş, bu tip ayakkabılar tarihi bir değer olduğu için kentte öğrenmek isteyen birileri öğretmeye de hazır olduğu dile getirdi. Aytaş, “Şimdi bu tarihi bir değerdir. Bunun bitmesini istemiyoruz. Tarihi bir değer olduğu için eğer Eskişehir’de öğrenmek isteyen olursa gelsin, öğretirim. Çünkü daha önce Eskişehir’e hiç imal edilmemiştir. Sadece Gaziantep gibi, Kilis gibi yerlerde imal ediliyor. Burada da öğrenmek isteyen olursa biz elimizden gelene kadar yardımcı oluruz” diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirspor´da İlhan Var dönemi bitti
YEREL HABERLER Eskişehirspor´da İlhan Var dönemi bitti
Eskişehirspor'da İlhan Var ile yollar ayrıldı EsEs'te İlhan Var dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Eskişehirspor'da İlhan Var ile yollar ayrıldı EsEs'te ...
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçının ardından
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor maçının ardından
Boluspor Eskişehir deplasmanından 3 puanla ayrıldı Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Devre arasında iyi hazırlanıp istenilen Boluspor’u sahada göreceğiz
YEREL HABERLER Boluspor Eskişehir deplasmanından 3 puanla ...
Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Sayhan hakemlere yüklendi Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: “Adalet dağıtıcı olacak insanların saha içerisinde ne kadar ikili davrandığını gördük “4. hakeme itiraz ediyoruz faul oldu, taç oldu diyorum ama maalesef bizi dinlemiyor”
YEREL HABERLER Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Sayhan hakemlere ...
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor: 0-2
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor: 0-2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Boluspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Boluspor: 2
Odunpazarı’nda yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
ESO Başkan Yardımcısı Özeçoğlu, "Destekle imalat sektörümüz daha da büyüyecektir"
YEREL HABERLER ESO Başkan Yardımcısı Özeçoğlu, "Destekle imalat ...
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
Bıçaklı kavgada baba ve oğlu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada baba ve oğlu ağır yaralandı
Motosiklet hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı Şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlalden de ceza kesildi
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları kovalamaca sonucu ...
Paletli iş makinesiyle define ararken yakalandılar
YEREL HABERLER Paletli iş makinesiyle define ararken yakalandılar
Kısıtlamalar kalktı, sokaklar yine sosyal mesafesiz kaldı Yılbaşı bileti için daha önce sosyal mesafesiz kuyruk oluşturan kalabalıklar bu defa da sonuçları öğrenmek ve çıkan amortileri almak için biriktiler
YEREL HABERLER Kısıtlamalar kalktı, sokaklar yine sosyal mesafesiz ...
Kaçak kazı yapmak için Eskişehir'de bir araya geldiler Çekici ile bölgeye getirdikleri paletli ekskavatör ile çukur kazarken suçüstü yakalandılar Kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapmak için Eskişehir'de bir araya ...
TEBEV yüzleri gülümsetmeye devam ediyor
YEREL HABERLER TEBEV yüzleri gülümsetmeye devam ediyor
Uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı
Eskişehir’deki bıçaklı kavgada baba ve oğul ağır yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir’deki bıçaklı kavgada baba ve oğul ağır ...
Tadına bakan tekrar alıyor
YEREL HABERLER Tadına bakan tekrar alıyor
Kazım Kurt’tan kız öğrencilere apart desteği İlk protokol imzalandı, bina yaz aylarında teslim edilecek
YEREL HABERLER Kazım Kurt’tan kız öğrencilere apart desteği İlk ...
Kısıtlamayı ihlal eden 238 kişiye 749 bin 730 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden 238 kişiye 749 bin 730 TL ...
Pazartesi pazarında tedbirden uzak görüntüler Pazar yerinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal ediliyor
YEREL HABERLER Pazartesi pazarında tedbirden uzak görüntüler Pazar ...
Yağış azlığının tarıma etkileri Sıkıntıyı en az hasarla çıkabilmek için suyun verimli kullanılması gerekiyor İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş" "Kuru tarım alanlarındaki hububat çıkışlarında zayıflama var" DSİ 3.Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Erdem Gürergene; "Su stoku tarımsal açıdan istenilen seviyede değil" "Sulama sahası dışında kalan alanlarda su kısıtlaması uygulamasına gidilebilir"
YEREL HABERLER Yağış azlığının tarıma etkileri Sıkıntıyı en az ...
Ses yarışmasının ödül töreni gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Ses yarışmasının ödül töreni gerçekleştirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X