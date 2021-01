Erken tanı da check-up önemi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol: "Check-up özellikle şikayeti olmayan kişilerin değerlendirildiği bir programdır”

Tüm vücuda yönelik temel bazı tahlil ve tetkikleri içeren checkup programlarının erken tanıya olanak vermesi nedeniyle büyük önem taşıdığını belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol, “Check up genel sağlık durumunuz ve bazı önemli hastalıklar konusunda önemli bilgiler edinilmesini sağlar. O nedenle kontrolünüzü ihmal etmeyin” dedi.

Check up programları; ayrıntılı kan ve ultrason tetkikleri ile kanser başta olmak üzere, kan hastalıkları, enfeksiyonlar, tiroid dokusundan böbrek hastalıklarına kadar tüm organ bozukluklarının tanısına yardımcı olan incelemeleri içeriyor. Elde edilen veriler ayrıca diyabet, kolesterol ya da yüksek tansiyon gibi sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek sorunların erken tespitini sağlayabiliyor.



“Sık rastlanan hastalıklar inceleniyor”

Sigaraya bağlı kalp ve akciğer hastalıkları kadınlarda ve erkeklerde hayatı tehdit eden sorunların başında geliyor. Bu hastalıkların daha ilk evresinde fark edilebilmesinde düzenli sağlık kontrollerinin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Dr. Şenol, “Her bir hastalık için ayrı ayrı tarihlerde doktor randevusu alarak tetkik yaptırmak zor gelebiliyor. Bu nedenle tüm bu hastalıklara yönelik erken tanı fırsatını sağlayabilen checkup programları giderek daha çok tercih ediliyor. Bu programlarda kardiyoloji ve göğüs hastalıkları yönünden kontroller de yapılıyor. Böylece akciğer ve kalp damar hastalıklarından sigaraya bağlı gelişen kanserlere kadar çeşitli hastalıkları henüz bulgu vermeden erken tespit etme şansına sahip olabiliyoruz” diye konuştu.



“Covid19’a yönelik incelemeler de yapılıyor”

Pandemi sürecine değinen Dr. Şenol, “Özellikle pandemi döneminde korona virüs enfeksiyonu geçirilip geçirilmediği, geçirilmiş ise akciğerlerin durumu değerlendirilebiliyor. Ayrıca kişilerin beslenme hatalarının düzeltilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilebilmesi için gereken risk faktörlerinin yönetilmesi, vitamin eksiklerinin saptanması bu pandemi sürecinde kişiler için çok değerli bir kazançtır” dedi.



“Checkup özellikle şikayeti olmayan kişilerin değerlendirildiği bir programdır”

Düzenli checkup sayesinde kan ve radyolojik tetkiklerde saptanan değişimler çok daha erken dönemde fark edilebildiğini söyleyen Dr. Şenol, “Checkup özellikle şikayeti olmayan kişilerin değerlendirildiği bir programdır. Herhangi bir şikayeti olmayan hastaların pandemi döneminde hastanelere başvurmakta çekincesi olabiliyor ama hastaneler pandemi sürecinde bu gibi çeşitli çekincelerle geri plana atılan şikayetler ve ertelenen taramalar, ileride sorun teşkil edebiliyor. Bu sebeple sağlığını geri plana atmayın. Yılda bir kez yapılan checkup ile sağlığınızdan emin olun” şeklinde konuştu.

Son olarak kadınlar için önemli bir risk olan meme kanserine de dikkat çeken Dr. Şenol, şöyle konuştu:

“Meme kanseri görülme sıklığı giderek artıyor, öyle ki her sekiz kadından birinde bu hastalığa rastlanabiliyor. Checkup kapsamında yapılan ayrıntılı meme tetkikleri ve kadın doğum muayenesi ile kanser ve diğer kadın hastalıklarının erken tespit edilmesi hayati önem taşıyor.”

