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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük çaplı malzeme atıklarının asfalt betonunda kullanılabileceği ortaya konuldu

İHA

Büyük çaplı malzeme atıklarının asfalt betonunda kullanılabileceği ortaya konuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu ve doktora öğrencisi Dr. Mustafa Keskin, “Effect of Boron Containing Additives on Asphalt Performance and Sustainability Perspective” adlı ödüllü makalelerinde büyük çaplı malzeme atıklarının asfalt betonunda kullanılabileceğini ortaya koydu.
Construction and Building Materials’de yayınlanan ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından en iyi makale ödülüne layık görülen makaleye ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Karacasu, çalışmanın amacının geri dönüşüm fikri ile mühendislik alanını bir araya getirmek olduğunu söyledi. Karacasu, “Eskişehir ve çevre illeri, dünya bor minerali rezervinin yaklaşık yüzde 70’lik bir dilimini bünyesinde barındırmaktadır. Bu tesislerde bor ve değişik türev ürünlerinin üretimi sırasında çok büyük miktarda atık malzeme ortaya çıkmaktadır. Sadece Eskişehir Kırka’da yıllık 400 bin ton bor atığı oluşmaktadır. Araştırma, Öğütülmüş Atık Bor (ÖAB), Susuz Boraks (SB) ve Boraks Pentahidrat (BP) gibi atık bor katkı maddeleri ile oluşturulmuştur. Yani üretim sonrası ortaya çıkan çok büyük miktardaki atık malzeme üzerine yapılmıştır. Bu çalışmada atık malzemelerin yol inşaatlarındaki kullanılabilirliğini araştırdık. Diğer anabilim dallarınca da bu çalışma genişletilebilir. Çünkü ortada devasa bir atık yığını bulunmaktadır. Eskişehir’den Afyon’a Seyitgazi üzerinden seyahat edenler Kırka’ya gelmeden önce bu dağ haline gelmiş atık yığınını kolaylıkla görebilirler. İşte bu bağlamda, inşaat sektöründe kaynakların çok azaldığı günümüzde çevresel kirlilik oluşturan bir atık malzemenin kullanılması ülkemiz ekonomisi açısından oldukça önemli yeri bulunmaktadır. Bu şekilde hem çevresel kirlilik önlenmekte, hem de sürdürülebilir bir yaşam sağlanmaktadır. Tüm dünyadaki çalışmalar da bu yöndedir” dedi.
Araştırmanın yapıldığı ESOGÜ beton laboratuvarına ilişkin bilgi de veren Karacasu, 2005 yılında kurulan ulaştırma anabilim dalı laboratuvarının alanında en gelişmiş, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin laboratuvarlarının ardından geldiğini belirterek sahip oldukları donanım ile birçok üniversiteye yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

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