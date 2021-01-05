Baba ve oğlu bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

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Eskişehir’de yaşanan kavgada baba ve oğlunu bıçakla yaralayan Ali B., isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gökmeydan mahallesi Canay sokakta 4 Ocak günü yaşanan olayda, Selami G. ve oğlu Ali G.’yi bıçaklayan Ali B., polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kesici Aletle Yaralama’ suçundan tutuklanan Ali B., cezaevine gönderildi.

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