Define avcılarının TNT lokumlu kaçak kazılarına jandarma baskını Akıllara durgunluk veren TNT lokumlu kaçak kazıya jandarma izin vermedi 7 kişinin gözaltına alındığı olayda şahısların TNT lokumlarını nereden buldukları araştırılıyor

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kaçak kazıya yapılan operasyonda 7 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda şahısların kazı yerlerini patlatmak için kullanacakları TNT lokumları patlayıcı madde ekipmanları ve kablolu özel kameralar ile yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Sivrihisar ilçesine bağlı Paşakadın mahallesi Karayatak mevkisinde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapılacağına dair ihbar alan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler olay yerine gelen araçlar ve şahısları takibe alındı. Ardından olayla ilgisi olduğu anlaşılan 7 şüpheli şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada kazı aletleri ve araçları ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan aramalarda ise 10 adet TNT dinamit lokumu, 10 adet ateşleme kapsülü, 50 metre saniyeli fitil, 1 adet jeneratör, 1 adet delici matkap, 1 adet matkap, 1 adet el feneri, 10 metre kablolu kamera, 4 araç, 1 adet hava kompresör ve kazı işleminde kullanılan kürek, kazma gibi malzemeler ele geçirildi.



Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yakalanan 7 şüpheli hakkında şahıslar hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza yazıldı. Ardından gözaltına alınan şahısları işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahısların TNT lokumlarını nasıl ele geçirdikleri ise jandarma tarafından araştırılıyor.

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