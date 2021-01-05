Tartıştığı baba-oğulu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokak ortasında tartıştığı Selami G. (64) ile oğlu Ali G.´yi (33) bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Baytekin (47), tutuklandı.

Olay, dün, Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Selami G. ve oğlu Ali G., yolda karşılaştıkları Ali Baytekin ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla baba Selami G.´yi göğsünden, oğlu Ali G.´yi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Baytekin´i gözaltına aldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba Selami G. Eskişehir Şehir Hastanesi´ne, Ali G. ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ali Baytekin, mahkemece `kasten yaralama´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-01-05 15:10:11



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