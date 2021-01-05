Başkan Bozkurt’a MHP İnönü teşkilatı üyelerini konuk etti

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İnönü İlçe teşkilatı üyeleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Ülkü Ocağı Başkanı Samet Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Bozkurt’u ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Önal, Köseoğlu öncülüğündeki heyet

Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet ederek ilçeye yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.

Başkan Bozkurt, Önal, Köseoğlu ve diğer heyet üyelerine yapmış olduğu nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.