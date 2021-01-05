Hentbol Milli Takımı Başantrenörü İlker Şentürk: Basit hata yapan taraf kaybeder



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri için Eskişehir'de kamp yapan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü İlker Şentürk, "Şampiyonaya gitmek için mutlaka puan almamız gerekiyor. Bu puanlar bizi bir yerlere götürecek. Bu puanları almak için mücadele edeceğiz. Tek eksiğimiz taraftar. Polonya maçında çok basit hatalar yapan tarafın kaybedeceğini düşünüyorum" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri 5'inci grup 3'üncü maçında yarın Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda Polonya ile karşılaşacak. Eskişehir'de kampa girdikten sonra Fas ile yaptığı hazırlık maçını 27-25 kazanan milliler, Polonya maçı öncesinde çalışmalarını Porsuk Spor Salonu'nda sürdürdü. A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, yarınki sınava çok iyi hazırlandıklarını belirterek, çok basit hatalar yapan tarafın kaybedeceğini söyledi.

Şampiyonaya gidebilmek için mutlaka puanlar almaları gerektiğine dikkat çeken Şentürk, "Eskişehir'de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Eskişehir hentbol kültürü olan, zamanında çok iyi kulüpleri olan ve gerçekten de hentbol adına iyi şeyler yapılan bir şehir. Keşke seyirci gelebilseydi de onlarla birlikte çok daha keyifli bir maç yapabilseydik. Ama biz milletimizi temsil etme adına iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. Bu zamana kadar oynadığımız maçlarda yendik, yenildik ama son dakikaya kadar mücadelemizi hiç bırakmadık. Polonya maçı da öyle bir maç olacak. Rakibimizi de izledik ve ne yapacağımıza karar verdik. Ona göre de çıkıp oynayacağız. Fas ile hazırlık maçı yaptık ve oyuncularımızın son durumunu gördük. Slovenya'nın dışında Polonya, Hollanda ve biz hemen hemen denk güçlerdeyiz. Polonya takımı yenileyerek gençleşti. Hollanda daha önce oynayıp yendiğimiz, yenildiğimiz bir ekip. Başa baş mücadele edeceğimize inanıyorum. Çok basit hatalar yapan tarafın kaybedeceğini düşünüyorum. İnşallah o biz olmayız. Çünkü Hollanda maçını çok basit hatalarla, 5 fark önde götürdüğümüz maçı kaybetmiştik. Yarın bunu yapmamaya çalışacağız ve şunun bilincindeyiz; sahamızda kazanmamız gerekiyor. Şampiyonaya gitmek için mutlaka puan almamız gerekiyor. Bu puanlar bizi bir yerlere götürecek. Bu puanları almak için mücadele edeceğiz. Tek eksiğimiz taraftar. Her yönü ile hazırız. Sakat oyuncumuz yok, sakat olanları kampa almadık zaten. Tam kadroyuz, hazırız. Mühim olan hepimizin beraber bir amaca doğru yürüyebilmesi. Bunu gerçekleştirirsek iyi sonuçla döneriz" dedi.

"PANDEMİ NEDENİYLE ALTYAPIDAN GELEN NESLİ KAYBEDİYORUZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle bütün spor branşlarının olumsuz etkilendiğini kaydeden Şentürk, "Pandemiden bütün spor branşları gibi biz de etkilendik. Oyuncularımız kaliteli bir lig oynayamıyorlar. Bazı oyuncuların yurt dışına gitmesi, yabancı oyuncuların azınlıkta olması, maddi anlamda da kimsenin yabancı tercih etmemesi kalitenin biraz düşmesine sebep oldu. Asıl konu ise futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda bu 1-2 senelik dönemde altyapıdan gelecek olan bir nesli kaybediyoruz gibi düşünüyorum. Bu zaman zarfı içinde hangi yetenekli çocukları göz ardı edeceğiz ya da o yetenekli çocuklar hiç müsabaka yapamadan, yaşını doldurup üst takıma geçmesi gerekirken geçemeyecek. Böyle bir yetenekler ordusunu kaybedeceğimizi düşünüyorum. Bu da beni kaygılandırıyor. Hentbolda zaten bir altyapı sıkıntısı yaşıyoruz. Biz 30 kişi arasından A Milli Takımı seçebiliyoruz. Örneğin Polonya gibi diğer ülkelerdeki antrenör arkadaşlar 500 kişi arasından milli takımını seçerken maalesef biz bunu 30 kişi arasından yapabiliyoruz. Altyapıdan gelen oyuncu sayısının az olması ve şimdi bir de pandemiden dolayı bunun da aksaması bize çok büyük bir darbe vuracaktır" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Antrenör İlker Şentürk ile röp

-Takımın çalışması

-Genel görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-01-05 15:47:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.