Duyarsız vatandaşlara çöp konteynırı da çare olmadı Kaldırıma bırakılan kırık camlar çevreye tehlike saçtı

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Eskişehir’de bir çöp konteynırının etrafındaki gelişigüzel atılmış kırık cam parçaları; yoldan geçenler, sokak hayvanları, temizlik işçileri ve çevre için tehlike oluşturuyor.

Güllük Mahallesi’nde bulunan Kiraz ve Yüzügüllü sokaklarının kesişimindeki çöp konteynırının etrafındaki kırık cam parçaları, görenleri tedirgin etti. Kıyafet parçaları, çöp poşetleri, kağıtlar ve atık ev eşyalarının yansıdığı fotoğraf kareleri vatandaşların duyarsızlığını gözler önüne serdi. Özellikle sokak hayvanları, yoldan geçen çocuklar ve temizlik işçileri için tehlikeli olabilecek cam kırıklarının sokağa saçılmış bir halde öylece bırakılması ‘pes’ dedirtti.

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