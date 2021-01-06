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Eskişehir jandarmasının 2020 yıl başarılarla geçti Asayiş olaylarının yüzde 97,5’i aydınlatıldı Alınan tedbirler sayesinde hırsızlık olayları da ölümle trafik kazaları da azaldı Covid-19 denetimlerine uymayan bin 400 kişiye 1 milyon 406 bin 700 TL tutarında ceza kesildi

İHA

Eskişehir jandarmasının 2020 yıl başarılarla geçti Asayiş olaylarının yüzde 97,5’i aydınlatıldı Alınan tedbirler sayesinde hırsızlık olayları da ölümle trafik kazaları da azaldı Covid-19 denetimlerine uymayan bin 400 kişiye 1 milyon 406 bin 700 TL tutarında ceza kesildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 2020 yılı içerisinde; halkı huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada bir önceki yılda meydana gelen 3 bin 697 olay sayısının geçen yıl yüzde 2 oranında artışla 3 bin 763 olduğunu ve bu olayların yüzde 97,5’inin aydınlatıldığı belirtildi. 2020 yılı içerisinde Covid19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle 137 olan kabahat olay sayısının 12,5 kat artarak bin 810’a yükseldiği anlatılan açıklamada, aynı dönemde emniyet ve asayiş hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında toplam 56 bin 951) devriye faaliyeti icra edildiğin anlatılarak, “Önleyici hizmetler kapsamında icra edilen faaliyetler ve meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen operasyonlar neticesinde; 1 kilo 852 gram esrar, 571 gram bonzai, 393 adet uyuşturucu hap, 23 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 24 adet haşhaş, 440 bin 965 kök kenevir, 2 bin 462 heykel, obje 105 adet, muhtelif tarihi eser 17 adet, detektör 16 adet, jeneratör 7 adet, tabanca 50 adet, av tüfeği 94 adet, el bombası 17, fişek 590 adet, makaron 162 bin 344 adet sahte içki bin 257 litre, kaçak tütün 464 kilo kaçak sigara 150 paket, sigara sarma makinesi 504 adet, kaçak motorin 10 bin 241 litre ele geçirilmiştir. Dönem içerisinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 453 şahıs ve 102 araç yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. 2020 yılı içerisinde il genelinde terör örgütleri, üyeleri, sempatizanları ve işbirlikçileri hakkında icra edilen operasyonlar neticesinde 17 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

Hırsızlık oranı yüzde 31 azaldı
Alınan tedbirler neticesinde bir önceki yılda 342 olan hırsızlık olayı sayısının yüzde 31 oranında azalış meydana geldiği anlatılan açıklamada, “Dönem içerisinde Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yapılan çalışmalar neticesinde faili meçhul durumda bulunan 99 olay aydınlatılmıştır” denildi.

Covid19 denetimlerinde 1 milyon 406 bin 600 TL ceza
Açıklamada, Covid19 salgını ile yürütülen mücadeleye yer verilerek, “Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 689 kişi, seyahat kısıtlamasını ihlal eden 85 kişi, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 159 kişi, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 467 kişi olmak üzere toplam bin 400 kişiye 1 milyon 406 bin 700 TL tutarında idari yaptırımı kararı uygulanmıştır” şeklinde anlatıldı.

Ölümlü trafik kazalarında yüzde 41 oranında azalma
Jandarma Trafik Timlerinin yıl içerisinde yaptığı denetim ve alınan önlemler neticesinde, bir önceki yıla oranla ölümlü trafik kazalarında yüzde 41 oranında azalma meydana geldiği anlatılan açıklamada, “2020 yılı içerisinde 326 bin 85) araç kontrol edilmiş, bu araçlardan 2 bin 573’ü trafikten men edilmiş, 311 şahsın sürücü belgesine geçici el konulmuş, toplam 9 milyon 793 bin 426 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca, halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri için emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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