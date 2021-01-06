Çarşamba pazarında sosyal mesafe yine hiçe sayıldı

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Eskişehir’in en çok talep gören bugünkü halk pazarında sosyal mesafe kurallarına adeta es geçildi.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik mahallesinde çarşamba günleri kurulan halk pazarında her zamanki gibi bu hafta da yoğunluk gözlendi. Her hafta kalabalık olmasıyla dikkat çeken pazardaki kalabalıklar bu hafta da korona salgınına adeta davetiye çıkardı. Özellikle tekstil ürünleri satan tezgâhlardaki yoğunluk gözlerden kaçmadı. Ucuza ürün almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen pazarın yolunu tutuyor ve pandemi kurallarına uymuyor. Koronavirüsten korunmak adına yalnızca maske kullanımı yetmezken, sosyal mesafe kurallarının unutulması dikkatsiz davranışları gözler önüne seriyor:

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