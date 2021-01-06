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Yerli üretim, yerli tarım, yerli ürünlerden yapılan hayvansal ve bitkisel gıda maddelerinin kullanımı yaygınlaşacak Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya: "İyileşmeye ve normalleşmeye dönen bir piyasa koşulları ve sektörün yeniden canlanmasını dört gözle bekliyoruz" "Eskişehir’de 2 binin üzerinde cafe, lokanta, restoran ve büfe kapalı, evde 15 bini aşkın, aşçı garson yardımcı eleman oturuyor"

İHA

Yerli üretim, yerli tarım, yerli ürünlerden yapılan hayvansal ve bitkisel gıda maddelerinin kullanımı yaygınlaşacak Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya: "İyileşmeye ve normalleşmeye dönen bir piyasa koşulları ve sektörün yeniden canlanmasını dört gözle bekliyoruz" "Eskişehir’de 2 binin üzerinde cafe, lokanta, restoran ve büfe kapalı, evde 15 bini aşkın, aşçı garson yardımcı eleman oturuyor"

Eskişehir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, iyileşmeye ve normalleşmeye dönen bir piyasa koşulları ve sektörün yeniden canlanmasını dört gözle beklediklerini anlatarak, "Eskişehir’de 2 binin üzerinde cafe, lokanta, restoran ve büfe kapalı, evde 15 bini aşkın, aşçı garson yardımcı eleman oturuyor" diye anlattı.
Kaya, pandemi döneminde sektördeki gelişmeleri anlattı. Kemal Kaya, "Gastronomi, turizm, yiyecek içecek ve konaklama hizmeti veren Türkiye çapında 100 bin işletmenin kapanması ve 2,5 milyon sektörde hizmet elemanı olarak çalışanlarımızın evlerinde işletmelerinin açılmasını beklemesi ile sonunun kestirilemediği bir süreçten geçiyoruz. Sadece Eskişehir’de 2 binin üzerinde cafe, lokanta, restoran ve büfenin kapalı olduğu buna bağlı olarak evde oturan 15 bini aşkın, aşçı garson yardımcı eleman sayısının olduğunu yaptığımız araştırmada tespit ettik. Bu dönemde kimler ayakta kalacak, daha zeki ve daha zengin olanlar mı, yoksa bu değişime ayak uyduran işletmeci ve meslektaşlarımız mı kalacak" dedi.
Kaya, "Yerli üretim, yerli tarım, yerli ürünlerden yapılan hayvansal ve bitkisel gıda maddelerinin kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir. Bu sebepten dolayı Covit19 pandemi salgınından sonra kendi tarım ve hayvansal ürünlerini tüketen ve üreten bir ülke olarak ön plana gelmemiz, bu hastalığın vermiş olduğu tahribatı üretim ve katma değer sağlayarak ekonomik bakımdan çok iyi bir döneme geçmenin yolunu açacaktır. Biz Eskişehir Aşçılar Derneği olarak pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Aşçılık bölümü ile Osmanlı yemekleri ile ilgili iki haftalık bir eğitim projesi gerçekleştirdik. Bu proje meslektaşlarımıza çok önemli katkılar ve değerler kattı. Bundan sonra umutlarımız, yapılmaya başlanan aşı çalışmalarının hastalık üzerinde önemli etkisini görmek hızla iyileşmeye ve normalleşmeye dönen bir piyasa koşullarını sektörün yeniden canlanmasını dört gözle bekliyoruz. Onun için biz dernek yönetimi olarak sektörde çalışan meslektaşlarımızla her zaman iletişim halinde olmaya özen gösteriyor, mağduriyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek çözmenin yollarını aradık. Bu dönemde aşçısından şefine, garsonundan servis elemanına bulaşıkçısından kuryesine kadar sağlıklı ve ayakta kalarak bu dönemi atlatıp, geleceğe umutla bakmamız gerektiğini biliyorum" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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