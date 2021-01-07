Gönüllülerin temizlediği ormandan 50 çuval çöp çıktı

Altın fiyatları ne kadar oldu?



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´deki Kocakır Ormanlık Alanı'nda gönüllüler ile hentbol oyuncuları tarafından yapılan temizlikte 50 çuval çöp toplandı.

Kocakır Ormanlık Alanı ile Çağlan Mahallesi'ne giden yollarda biriken çöpler, Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in talimatıyla temizlendi. Temizlik çalışmasına, Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras´ın organizasyonu ile Akut Eskişehir gönüllüleri ve Ormanspor Hentbol oyuncuları katıldı.

30 kişilik grup, 3 saatte 50 çuval çöp topladı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, çöp sorununun her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, "Tel örgü içinde olmasına rağmen ormanlık alanlara bile çöpler atılıyor. Defalarca temizlettik ama sorunun çözümü temizlemekte değil kirletmemekte. Vatandaşlarımızın bu duyarsızlığına pes diyoruz. Son çare yoğun çöp atılan yerlere foto kapanlar kuracağız" dedi. Toplanan çöpler şehir çöplüğüne gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-01-07 09:58:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.