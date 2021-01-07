Dini nikahlı eşinin kardeşini öldüren kadına haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası

Eskişehir’de dini nikahlı eşinin kardeşini tartıştıktan sonra bıçaklayarak öldüren zanlı Müjde Demirci , haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Müjde Demirci (25) ve taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce son savunmasını yapan ve suçlamaları kabul etmeyen Demirci, “Olay günü İsmail Efe, bizde kalan babasını alkol almak için ikametine davet etti. Ancak babası Cemal Efe, İsmail’in evine gitmedi. İsmail ve eşi daha sonra bize geldi. İçeriye girdiğinde ‘Babamı sen mi göndermiyorsun?’ diyerek bana yumruk attı. Aramızda boğuşma çıktı. Nasıl bıçaklandığını bilmiyorum. İsmail’i öldüren ben değilim. Benim hiçbir suçum yok. Boş yere cezaevinde yatıyorum. İki çocuğum var, ben ve çocuklarım perişan oldu. Kararı adalete bırakıyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.



Haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası aldı

Mahkeme heyetinin tarafların savunmalarını dinlemesinin ardından sanık Müjde Demirci’yi ‘kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası verdi. Öte yandan sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.



Olay

Geçen yıl Eylül ayında yaşanan olayda, iddialara göre Odunpazarı İlçesi Gündoğdu mahallesinde ikamet eden Müjde Demirci, dini nikahlı eşi Fırat Efe’nin erkek kardeşi İsmail Efe ile tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle Demirci, evin mutfağından aldığı bıçağı İsmail Efe’nin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan İsmail Efe hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Müjde Demirci’ye Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Müjde Demirci’nin daha önce hırsızlık, kasten yaralama, yağma ve yankesicilik suçlarından emniyette 122 kaydı olduğu öğrenildi.

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