Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren Müjde´ye indirimle 18 yıl hapis



Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de Müjde Demirci'nin (24), dini nikahla birlikte yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe´yi (33) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada karar verdildi. Demirci, 'haksız tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi´nde, geçen yıl eylül ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 2 çocuk annesi Müjde Demirci, dini nikahla birlikte yaşadığı Fırat Efe´nin kardeşi İsmail Efe ile tartıştı. Bu sırada Demirci, mutfaktan aldığı bıçağı Efe´nin göğsüne sapladı. Efe, ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 'Hırsızlık', 'kasten yaralama', 'yağma' ve 'yankesicilik' suçlarından 122 kaydı olduğu tespit edilen Demirci, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Müjde Demirci hakkında Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde `kasten öldürme´ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BANA YUMRUK ATTI'

Davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Müjde Demirci ile taraf avukatları yer aldı. Mahkemedeki son savunmasında sanık Demirci, suçlamayı kabul etmeyerek, "Olay günü İsmail Efe, bizde kalan babasını alkol almak için ikametine davet etti. Ancak babası Cemal Efe, İsmail´in evine gitmedi. İsmail ve eşi daha sonra bize geldi. İçeri girdiğinde `Babamı sen mi göndermiyorsun?´ diyerek bana yumruk attı. Aramızda boğuşma çıktı. Nasıl bıçaklandığını bilmiyorum. İsmail´i öldüren ben değilim. Benim hiçbir suçum yok. Boş yere cezaevinde yatıyorum. 2 çocuğum var, ben ve çocuklarım perişan oldu. Kararı adalete bırakıyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Savunmaların ardından Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Müjde Demirci´ye `kasten öldürme´ suçundan 'haksız tahrik' indirimiyle birlikte 18 yıl hapis cezası verdi. Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2021-01-07 13:54:09



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