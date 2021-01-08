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DSİ son 18 yılda Eskişehir’de 9 baraj 9 gölet yaptı Çiftçilere yıllık 82 milyon 80 bin 680 TL ilave zirai gelir artışı sağlandı Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız; “9 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 234 bin 560 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır “Yeni sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Eskişehir zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak” "2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak içme suyu tesisi ile yılda 63,07 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir”

İHA

DSİ son 18 yılda Eskişehir’de 9 baraj 9 gölet yaptı Çiftçilere yıllık 82 milyon 80 bin 680 TL ilave zirai gelir artışı sağlandı Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız; “9 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 234 bin 560 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır “Yeni sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Eskişehir zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacak” "2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak içme suyu tesisi ile yılda 63,07 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, son 18 yılda Eskişehir’de inşa edilen 26 sulama tesisi ile 105 bin 480 dekar zirai arazinin sulamaya açarak toprakları daha bereketli hale getirdiklerini açıklayarak, “Çiftçilerimize yıllık 82 milyon 80 bin 680 TL ilave zirai gelir artışı sağladık” diye belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Eskişehir’e yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü olmaktadır.

“2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettik”
Yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ’Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” dedi.

“Eskişehir’in mümbit topraklarını sulamaya açıyoruz”
Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Eskişehir ilinde inşa edilen 26 sulama tesisi ile 105 Bin 480 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür Yıldız, “Böylece Eskişehir topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 82 Milyon 80 bin 680 TL ilave zirai gelir artışı sağladık” diye açıkladı.

234 bin 560 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor
Eskişehir için sulamanın önemi çok büyük olduğunu, bunun için 9 adet sulama inşaatı devam ettiğini anlatan Yıldız, “İnşaatı devam eden 9 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 234 bin 560 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Eskişehir zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” dedi.

“Eskişehir’imize 9 baraj ve 9 gölet kazandırdık”
İç Anadolu’nun ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Eskişehir’de ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 92 adet tesis ile 1 Milyar 564 milyon 209 bin 316 tl yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Eskişehir’de son 18 yılda 9 baraj ve 9 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Eskişehirli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Eskişehir’in su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 3 barajın yapım çalışmalarının devam“ diye anlattı.

Eskişehir’e memba kalitesinde içme suyu
Genel Müdür Yıldız, diğer taraftan inşaatı devam eden 1 adet içme suyu tesisini 2024 yılı sonuna kadar tamamlayarak, toplamda 784 bin kişi için yılda 63,07 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir. Ayrıca; Eskişehir ilinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 33 adet taşkın koruma tesisi ile 35 yerleşim yeri ve 3 bin 610 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 4 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir. Baraj ve gölet çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan yeraltı barajı çalışmalarımız kapsamında; Eskişehir ilimizde, 117 bin metreküp su depolama kapasiteli 1 adet tesis işletme durumunda olup, 1,5 milyon metreküp su depolama kapasiteli 1 adet depolama tesisinde inşa çalışmalarımız devam etmektedir” diye kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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