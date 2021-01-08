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Sokağa çıkma yasağı müzik aleti satışlarını arttırdı Kimi yıllar el sürmediği enstrümanlarını tamire getirdi, kimi de yeni müzik aletlerine merak saldı Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Mahalli Sanatçısı Ömer Ulutaş, sazıyla enstrüman çalmaya teşvik etti Dükkanına gelen müşterilere saz çaldı, enstrüman öğrenmeye davet etti

İHA

Sokağa çıkma yasağı müzik aleti satışlarını arttırdı Kimi yıllar el sürmediği enstrümanlarını tamire getirdi, kimi de yeni müzik aletlerine merak saldı Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Mahalli Sanatçısı Ömer Ulutaş, sazıyla enstrüman çalmaya teşvik etti Dükkanına gelen müşterilere saz çaldı, enstrüman öğrenmeye davet etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Mahalli Sanatçısı Ömer Ulutaş, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanların eve kapanmış olmasının müzik aletlerine olan ilginin artması sonucunu getirdiğini söyledi.
Eskişehir’de yaşayan ve küçük yaşlarda başladığı bağlama sanatçılığını yurt içi ve yurt dışında icra eden müzisyen Ömer Ulutaş’ın, aynı zamanda müzik aleti tamiri ve satışı için açtığı dükkânında işleri son günlerde arttı. Artışın nedeni olarak ise; son kısıtlamalarla insanların kendilerine uğraş aradığını ve oluşan boş vakitleri bir heves ile müzik aleti çalarak değerlendirmeye başlamış olmasını gösterdi. Eskiden müzik aleti çalmaya fırsat bulamayan vatandaşların enstrümanlarını tamire getirdiğini ya da yeni müzik aletlerine merak saldığını belirtti. Konuyla alakalı konuşan Ulutaş; “Müzik sektöründeki normal satış faaliyetlerimize göre satış oranlarımız değişti. Artık yüzde 99 normal vatandaşa, yüzde bir ise müzisyenlere yönelik hizmet veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz müzik sektöründe şu anda hiçbir faaliyet yok. Bu camiadan ekmek yiyenler cihazlarına pek bakım falan yaptıramıyorlar. Bu nedenle şu an tamamen vatandaşlarımıza yönelik bir hizmetimiz var. Onların da içindeki müzik aşkı can sıkıntıları sebebiyle ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın evlerindeki müzik aletleri, aksesuarları ve bunların tamiratlarıyla sıkça ilgileniyoruz, olana bereket diyoruz” diyerek durumu anlattı.

“Enstrüman öğrenmenin yaşı yoktur”
Günümüzde müzikle uğraşmanın geçmişe nazaran daha kolay oluğunu söyleyen Ulutaş, müziğin insanların içlerinde bir heves olarak kalmamasını ve herkesin eğer gerçekten isterse enstrüman çalabileceğini söyledi. Pandemiden oluşan boş zamanın öğrenmek için fırsat olduğunu da sözlerine ekleyen Ulutaş; “Annelerimiz, babalarımız, dedelerimizin müziği hep arka plana attığını duyuyoruz. ‘Çocukken enstrüman öğrenmeyi, çalmayı çok isterdim. Durumumuz müsait değildi, müzik öğretmeni olmak istiyordum’ gibi şeyler söylüyorlar. Tabii teknoloji ilerlediği için şimdiki çocuklar ve gençler, dedelerimiz ve atalarımız gibi değiller. Müziğe daha çok yöneliyorlar. Müzik enstrümanı öğrenmek isteyen hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. İnanın son günlerde müziğe yönelik ilgi çok arttı. İnsanların pandemiden dolayı evlerinde müzik yaptığını görüyoruz. Korkmayın, içinizdeki müzik aşkını saklamayın. Müzik her zaman vardır, müziğin yaşı yoktur. Müzik evrenseldir. İstediğiniz müzik aletiyle istediğiniz müziği yapabilirsiniz. Buradan vatandaşlarımıza bu mesajları vermek istiyorum. Hele ki son günlerde pandemiden dolayı vaktinizi enstrüman öğrenmeyle geçirerek hayatınızı sürdürebilirsiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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