ÇEL-DER’den ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye yardımı

Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇELDER), ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

ÇEL DER Başkanı Mehmet Taş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Yurt dışında çalışan hemşerilerimizin desteği ile, gönüllü ve fahri olarak ihtiyaç sahibi 3 engelli vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye yardımı yaptık. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan 73 yaşında Fatma Türkmen, 52 yaşında Veli Çetin, 81 yaşında Sıdıka Baykondu çok mutlu oldular. Engellilerimiz, akülü tekerlekli sandalye gelmeden önce, engelli oldukları için evden dışarı çıkamıyorlardı. Şimdi ise evden dışarı çıkıp doğayı seyredecekler ve mutlu olacaklar. Her zaman engelli bireylerimizin yanındayız ve her birey bir engelli adayıdır’’ dedi.

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