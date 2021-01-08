Eskişehir´de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, tutuklandı

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Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma tarafından durdurulan otomobilde, 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik´ten kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, Eskişehir-Bursa karayolunun 27´nci kilometresinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 cam kavanoz içerisinde 1 kilo 620 gram esrar, faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Araçtaki M.K. ve Ş.M. ise gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2021-01-08 14:28:46



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