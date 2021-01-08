Eskişehir´de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, tutuklandı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma tarafından durdurulan otomobilde, 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik´ten kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, Eskişehir-Bursa karayolunun 27´nci kilometresinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 cam kavanoz içerisinde 1 kilo 620 gram esrar, faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Araçtaki M.K. ve Ş.M. ise gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-01-08 14:28:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.