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Eskişehir’e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı Jandarmayı görünce araçtan uyuşturucu maddeyi atan şüphelilerden biri tutuklandı

İHA

Eskişehir’e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı Jandarmayı görünce araçtan uyuşturucu maddeyi atan şüphelilerden biri tutuklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinden Eskişehir'e satmak için uyuşturucu getiren 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 7 Ocak 2021 günü M.K. ve Ş.M. isimli şahısların, ellerinde bulunan uyuşturucu maddeleri Bilecik'in Söğüt ilçesinden Eskişehir il merkezine getirerek satacakları öğrenildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonu gerçekleştirildi. Şüpheli M.K. isimli şahsın kullandığı 43 plakalı araç Eskişehir ili sınırlarına girdiği andan itibaren takibe alındı. Takibe alınan araç jandarma uygulama noktasına yaklaştığında, araç içerisinden bir şeylerin atıldığının görülmesi üzerine şüpheli araç EskişehirBursa karayolunun 27’inci kilometresinde durduruldu. Çevrede yapılan araştırmada, araçtan atılan 3 adet cam kavanozun içerisinde toplam 1 kilo 620 gram toz esrar bulundu. Araç içinde yapılan aramada ise 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı, şüpheliler M.K. ve Ş.M. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanarak “Türk Ceza Kanununun “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” Maddesine muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece M.K. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.M. isimli şüpheli tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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