Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde; seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, yükü karayoluna değecek veya düşecek şekilde yüklemek, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, trafiği tehlikeye sokmak gibi kurallara uymayan 41 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetim süresince toplamda 10 bin 240 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.