Devreye son sırada giren Eskişehirspor ikinci yarıya hazırlanıyor

TFF 1. Lig’de 3 puan ile son sırada bulunan Eskişehirspor, devre arası kamp çalışmalarına devam ediyor.

Ligin geride kalan 17 haftasında galibiyet sevinci yaşayamayan Eskişehirspor, ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor. İlhan Var ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu boş kalan EsEs, Yardımcı Antrenör Hürriyet Gücer, Altyapı Sorumlusu Serdal Eroy ve altyapı antrenörlerine emanet. Düşme potasından uzaklaşmak için ikinci yarıya iddialı bir takım hazırlamak isteyen siyahkırmızılılar, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde kampa girdi. Sabah saatlerinde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışma ile noktalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.