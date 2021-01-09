Borcunu alamayınca alacaklasının aracına zarar verdi

Eskişehir’de, alacaklısının aracına zarar verdiğini belirten şahıs polise şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tunalı mallesinde gerçekleşen olayda, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonucunda S.S tarafından Y.D.’nin aracının lastiklerine kesilerek zarar verildi. Araca zarar veren S.S., borcunu alamadığı için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.