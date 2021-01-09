Cam parçaları sürücülerin korkulu rüyası oluyor Arazi yollarında sorumsuzca atılan cam kırıkları araç lastiklerine zarar vermesi yanında yangına da sebep olabilir

Sazova mahallesinde tarım arazileri ve çevrede bulunan diğer mahallelere ulaşım için kullanılan ara yollara sorumsuzca atılan cam şişeler, araç sürücülerini tedirgin ediyor.

Eskişehir’de başta tarım arazilerine gitmek isteyen çiftçiler olmak üzere, civarda bulunan diğer mahallere ulaşmak isteyen araç sürücüleri tarafından da kullanılan ara yollar, cam kırıkları nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Genellikle alkol şişelerinin oluşturduğu bu cam parçaları, araç lastiklerinin adeta korkulu rüyası oluyor. Tarım arazilerine yakın olması nedeniyle endişe duyan vatandaşlar, cam parçalarının güneşli havalarda yangına sebebiyet verebileceğini belirtiyor. Ara yolların temizlenmesini isteyen mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

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