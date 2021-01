Bilgisayarını daha fazla kullanmak isteyenler bu önerilere dikkat edin! Özenli kullanım bilgisayar ömrünü uzatıyor Bilgisayarınızın bakımlarını aksatmayın

Uzmanların sürekli kullanılan bilgisayarlarda temizliğin önemine dikkat çekerek, kullanılan bilgisayarların ömrünü uzatmak isteyen temizliklerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Pandemi döneminde gündelik hayatın olmazsa olmazları haline gelen teknolojik aletlerin başında gelen bilgisayarlar zamanla ömrünü doldurabiliyor. Ancak daha yeni diyebileceğiniz bir zamanda aldığımız bilgisayarların aniden kapanması ve bozulması tepkilere yol açılabiliyor. Garanti süresi dolan bilgisayarlarda ise bu durum çok daha maliyetli hale gelebiliyor. Aşırı ısınmanın özellikle dizüstü bilgisayar olarak tanımlanan notebook ve laptoplarda büyük bir problem olduğunu söyleyen Eskişehirli bilgisayar tamircisi Yusuf Arslan bilgisayar bakımı ve temizliğinin önemine dikkat çekerek, “Arızalanarak gelen bilgisayarların çoğu zaten ısınma probleminden kaynaklı olarak geliyor. Masaüstü bilgisayarlar evde bir şekilde kasa kapağı açılarak temizlenebiliyor ancak dizüstü bilgisayarlarda bu iş daha meşakkatli. Yılda en azından bir kez termal macun yenilenmesi ve fan temizliğinin yapılması gerekiyor. Termal macun yenilenmesi ve fan temizliği genelde ısınma problemlerini çözmemizde başlıca çözüm yolları” diye konuştu.



Dizüstü bilgisayar modellerinin aslında bilinenin aksine masa üzerinde kullanılması gerektiğini dikkat çeken, Arslan, “Yatakta uzanıp laptoptan film izleniyor aslında bunun yapılmaması lazım. Bu durumlarda bilgisayarın fanı yün çekiyor ve bu da fanın çok çabuk dolup işlevinde kayıp yaşanmasına sebep oluyor yani ısınma problemleri başlıyor dışarıya hava veremediği için. Isınma problemi bilgisayarın kapanmasına neden olabilir. Bu da hard diskin bozulmasına, sistemin çökmesine neden olabilir. Ana kart üzerindeki çipler zarar görebilir. Ayrıca ekran kartı çipi fazla ısınmadan dolayı kayabiliyor zaten o kayma durumunda tamir edilemediği durumlar meydana gelebiliyor. Bazı modellerde her ne kadar termal macun değişimi yapsan da fanı temizlesen de ısınma problemi aşılamadığını ve bu durumda fan soğutucu kullanmak bir nebze olsan ısınmaya engel olabilir” diye konuştu.



"Bilgisayarlar öngörülenden daha uzun süre kullanılabilir"

‘Bu bilgisayar eskidi, artık iş görmez’ gibi düşüncelerin yanlış olduğunu belirten Arslan dikkatli kullandığı zaman bilgisayarların daha uzun süre kullanılabileceğini söyledi. Özellikle dizüstü bilgisayarların kullanımına daha çok dikkat edilmesini gerektiğini söyleyen Arslan, pil kullanımı ve bilgisayarların ömrü hakkında şunları söyledi:

“Bilgisayarın bataryası dolduktan sonra ekstra olarak prizde tutmanın bir manası yok zaten yüzde yüz dolmuş bir bataryaya enerji vermeye devam etmek gereksiz. Orijinal şarj aletinden şaşmamak gerekir. Farklı bir şarj aleti yüksek watt ve ya düşük wattan dolayı hem bataryaya hem de bilgisayara zarar verir. Her ne kadar basit bir durum olarak gözükse de topraklaması olan bir priz kullanmakta çok önemli bir husustur. Bilgisayar ömrü dediğimiz zaman bir bilgisayar şu kadar süre sonra ölür demek tamamıyla yanlış olur. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekir atıyorum 25 yıl garanti süresi oluyor. Bu demek olmuyor ki bu bilgisayarın ömrü 5 yıl veyahut 10 yıl işimi görür. Bunlar yanlış düşünceler. Her ne kadar bilgisayar ömrü için tahminler yapılsa da bunlar teknolojik cihazlar. Kronik bir problemi vardır 1 yıl geçtiğinde arıza verir ya da hor kullanırsın ikinci yılı görmeden kullanılamaz hale gelir. O yüzden kullanırken ne kadar dikkatli kullanırsan temizliğine bakımına dikkat edersen o kadar fazla kullanırsın. Aşırı ısınma problemlerinden kaynaklı olarak anakartı, işlemcisi, ekran kartı yanan bilgisayarlar var dizüstü bilgisayarlarda geri dönülemez yani kullanılamaz hale gelerek hurda durumuna düşebiliyor.”



“Oyun oynayacaksanız masaüstü tercih edin”

Dizüstü bilgisayarlarda aşırı ısınma ve parçaların arıza vermesi gibi durumların sıkça yaşandığını söyleyen Arslan, oyun oynamak için dizüstü bilgisayarların zamanla problem çıkarabildiğini söylerken şunları da ifade etti; “Herhangi bir parçada yaşanılacak bir problemi çözmek için masaüstü bilgisayarda o parçayı değiştirmek yeterli olabiliyor. Ayrıca ısınma problemleri masaüstü bilgisayarda daha az oluyor ama notebook dediğimiz zaman yaşanılan bir problem düzeltilemeyecek hasarlara neden olabiliyor. Bilgisayar özelliğini yükseltmek için de masaüstü bilgisayarlar daha elverişli bu durum dizüstü bilgisayarlarda çok kısıtlı. Bu yüzden oyun oynayacaksanız masaüstü bilgisayar tercih edin” dedi.

Bilgisayarlarda ki fiyat artışlarından da söz eden Arslan, parçaların yurtdışından geldiği için yüksek olduğunu ve pandemi döneminde arz edilen ürünlerin talepleri karşılamamasıyla daha fazla artışa neden olduğunu vurguladı.

