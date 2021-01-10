Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen kaçak avcılar göle 250 metrelik ağ attı

Eskişehir’de yaşayan balıkçıların uğrak noktalarından olan Keskin Göletinde, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen kaçak avcılar tarafından göle atıldığı değerlendirilen metrelerce uzunlukta ve yasal olmayan ağ ele geçirildi

Olay geçtiğimiz 9 Ocak cuma günü meydana geldi. Bölge sakinlerinden Onur Balcı, sokağa çıkma yasağına rağmen bir aracın gölette gelip bir süre bekledikten sonra ayrılması üzerine durumdan şüphelendi. Balcı daha sonra arkadaşları Yüksel Söyleyen ve Berkay Buluslu’yu da yanına alarak göletin yanına gitti. Balcı ve arkadaşları gölde metrelerce uzunlukta, yasal olmaya balık ağının atılmış olduğunu fark etti. Jandarma ekiplerini arayan Balcı ve arkadaşları daha sonra 250 metre ağı ekiplerce sudan çıkardı. Ele geçirilen ağ mahalle muhtarlığına teslim edilerek olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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